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Игорь Черевченко: шансы всегда есть, но "Атлетико" - очень непростая команда, мирового уровня

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко считает, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико" железнодорожникам нужна любая победа.

"Шансы всегда есть, но "Атлетико" - очень непростая команда, мирового уровня. Там очень хороший тренер. Если "Локомотив" в начале игры забьет мяч, все может быть. Шансы – 30 на 70. 0:3 – очень тяжело у такой команды отыграть. Будем надеяться на лучшее. Возможное участие Фарфана и Ари должно сказаться. Это два хороших нападающих, которые играют большую роль в нынешнем "Локомотиве". Большой плюс для команды, что эти футболисты будут в строю.

Отсутствие в составе Диего Косты и Гамейро? "Атлетико" - такая команда, если у нее не будет одного или двух футболистов, это не так сильно скажется на игре команды. Есть игроки, которые могут их заменить. "Локомотив" может переиграть "Атлетико" за счет агрессии. Во-вторых, играют дома, а футбол – для болельщиков. Надеюсь, что сегодня очень много болельщиков придет поддержать команду. "Локомотиву" необходимо выигрывать. Даже просто обыграть команду, чтобы закончить (выступление в еврокубках) на хорошей ноте. Да и коэффициент в российскую копилку в еврокубках еще никто не отменял. Это будет положительный результат", - цитирует Черевченко Sports24.ru.
Теги: Черевченко Атлетико Локомотив
Сегодня, 16:16
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