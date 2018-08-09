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Сергей Семак: трансферное окно еще открыто. Нужно понимать, какие позиции усилить

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" объяснил, почему играли многие футболисты, которых было трудно ожидать увидеть в основе.

Встреча, прошедшая в четверг в Минске, завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

– Почему такая ротация? Чем вы руководствовались?

– Разными факторами. Кто-то был не готов, им нужно набирать кондиции. Всем нужно поддерживать функциональное состояние... Трансферное окно еще открыто, и мы должны понимать, какие позиции усилить.

– Дриусси и Ригони ушли в перерыве, а Заболотный и Ерохин вышли. С чем это связано?

– Мы понимали, что минчане будут низко обороняться. И нам нужны были те, кто хорошо играют вверху.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Зенит
Вчера, 23:11
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№13 Написал: Анастасия Астахова (Вчера, 23:58) #
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серега гани всех аргентинцов в шею
Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Оставив Дзюбу в Питере - Богданыч автоматом попал в список тренеришек.
Твоя песенка спета Сережа.

Не говоря уже о том, что на жЫрных контрактах у бомжей почти 40 рыл.
Не кисло.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№11 Написал: Medv51 Россия (Вчера, 23:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да....... я вчера на своих ругался и хотел ящик разбить , но Серёга удивил , это чтобы показать верхам что нужно усиление или думал , что лавочники с ходу вкатают любого в асфальт !? Нет тут надо основой было играть , а не резервом хоть и мощным ....


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Вперёд КБ !!!!
Регистрация: 24.02.2014 [жалоба]
№10 Написал: tantara Уфа (Вчера, 23:37) #
  • +2
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Цитата: kuzz
Селюк тебе в помощь Серега пару нигеров и Яя

Поймал себя на мысли , скоро НЕГРАМ БЫТЬ В ЗЕНИТЕ


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№9 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Селюк тебе в помощь Серега пару нигеров и Яя
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№8 Написал: kent71 Рим (Вчера, 23:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
клоун, стоимость состава Динамо 8.7 ляма Серега, учись тренировать!

Сложно не согласится ,что Семаку нужно еще один состав чтобы купили ну тогда и без тренера можно играть зачем он нужен вообще


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№7 Написал: fd65 (Вчера, 23:29) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Месси, Неймар и Суарес вам помогут...., только они знают , как от 0:4 отскакивать.... kissing_closed_eyes
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Вчера, 23:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Волга НН»
И это всё что может сказать Семак на это позорище в Минске?
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Вчера, 23:19) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Shekel
Повторюсь. Зениту в первую очередь надо усиливать тренерскую позицию

в пердиве себя точно проявит с таким то составом, думаю и Мукунку бы справился
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:17) #
  • +4
  •  (6)

Повторюсь. Зениту в первую очередь надо усиливать тренерскую позицию
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:16) #
  • 0
  •  (6)
online

скинемся Зениту деньгами на нормального тренера и игроков
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: tantara Уфа (Вчера, 23:16) #
  • +3
  •  (7)

Если и у зенита нет игроков, то тогда у кого есть?

Похоже, с Семаком как с тренером все ясно. Физрук.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Вчера, 23:12) #
  • +3
  •  (11)

клоун, стоимость состава Динамо 8.7 ляма Серега, учись тренировать!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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