- Есть ли объяснение поражению от "Локомотива" Тбилиси? Не хочу оправдываться. Сами прекрасно осознавали важность игры, серьезно настраивались - никто никого на одной ноге не думал обыгрывать. Но получилось так, как получилось. Нет объяснений, - цитирует Ордеца "Чемпионат".
В евросезоне 2020/2021 московское "Динамо" стартовало со второго квалификационном раунда Лиги Европы, который в этом розыгрыше проводился в формате из одного матча в связи со смещением календаря из-за весенней коронавирусной паузы. Соперником бело-голубых стал "Локомотив" из Тбилиси. Матч прошел 17 сентября на поле грузинского клуба и закончился поражением "Динамо" со счетом 1:2, что привело к выбыванию команды Кирилла Новикова из еврокубков.
Ордец: поражению от тбилисского "Локомотива" нет объяснений
Центральный защитник "Динамо" Иван Ордец ответил на вопрос о причинах поражения от "Локомотива" Тбилиси (1:2) в Лиге Европы.
Фото: ФК "Динамо"
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