— Результат, подобный тому, что был достигнут в Неаполе, всегда положительно сказывается на команде. Думаю, футболисты "Спартака" все больше верят в работу тренера, — рассказал Рианчо в интервью "СЭ".
Московский "Спартак" был сильнее итальянского "Наполи" в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч закончился победой красно-белых 3:2. Сегодня команда Руя Витории сыграет в чемпионате России против "Ахмата".
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Рианчо: думаю, футболисты "Спартака" все больше верят в работу Витории
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо считает, что игроки команды все больше доверяют наставнику Рую Витории.
Фото: СЭ