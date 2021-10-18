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Д. Комбаров: у "Спартака" забивают либо защитники, либо со стандартов. С "Лестером" будет тяжело, особенно в атаке

Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров высказал мнение о предстоящем матче Лиги Европы против английского "Лестера".
Фото: РПЛ
- Последние игры показывают, что травмированных футболистов, конечно, не хватает сейчас "Спартаку". Будет тяжело, особенно в атаке. Последние матчи даются с трудом? С большим трудом. Что говорить, если у красно-белых забивают либо защитники, либо у команды голы со стандартов. "Лестер" сейчас сильнее "Спартака"? Да и в целом АПЛ намного сильнее РПЛ: и уровень футбола там другой, и скорости. Будет трудно, - передает слова Комбарова Eurostavka.

20 октября в рамках 3 тура группового этапа Лиги Европы московский "Спартак" принимает на своем поле английский "Лестер". По итогам двух стартовых туров красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице группы, набрав 3 очка. "Лисы" с 1 набранным очком находятся на четвертом месте, также 1 очко у идущего третьим "Наполи". В последнем туре национального чемпионата "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" (2:2), уйдя от поражения в концовке матча благодаря голам центральных защитников Георгия Джикии и Самюэля Жиго; "Лестер" переиграл на своем поле "МЮ" со счетом 4:2.


Теги: Лига Европы Спартак Лестер Комбаров Д
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