Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
21:45
СалернитанаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
22:00
ЛансНе начат

Аршавин: Миранчук должен порадоваться, что появился на поле на 89-й минуте в игре с “Ливерпулем”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о малом игровом времени полузащитника “Аталанты” Алексея Миранчуку в матче с “Ливерпулем” в Лиге Европы.
Фото: Getty Images
– Миранчук должен порадоваться, что появился на поле на 89-й минуте, потому что при счете 3:0 мог вообще не выйти. Этой заменой тренер показывает ему, что он находится в обойме команды. Тем более Алексей проводит один из своих лучших месяцев в итальянской команде.

Напомним, вчера, 11 апреля 2024 года, состоялся первый матч четвертьфинальной стадии Лиги Европы между английским “Ливерпулем” и итальянской “Аталантой”. Встреча завершилась победой команды из Бергамо со счетом 3:0. Полузащитник “Аталанты” Алексей Миранчук начал минувшую встречу на скамейке запасных. Он появился на поле на 89-й минуте. Россиянин не успел отметиться результативными действиями.

Источник: “Матч ТВ”

Алексей Миранчук Аталанта Андрей Аршавин Ливерпуль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится