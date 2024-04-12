– Миранчук должен порадоваться, что появился на поле на 89-й минуте, потому что при счете 3:0 мог вообще не выйти. Этой заменой тренер показывает ему, что он находится в обойме команды. Тем более Алексей проводит один из своих лучших месяцев в итальянской команде.
Напомним, вчера, 11 апреля 2024 года, состоялся первый матч четвертьфинальной стадии Лиги Европы между английским “Ливерпулем” и итальянской “Аталантой”. Встреча завершилась победой команды из Бергамо со счетом 3:0. Полузащитник “Аталанты” Алексей Миранчук начал минувшую встречу на скамейке запасных. Он появился на поле на 89-й минуте. Россиянин не успел отметиться результативными действиями.
Источник: “Матч ТВ”
Аршавин: Миранчук должен порадоваться, что появился на поле на 89-й минуте в игре с “Ливерпулем”
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о малом игровом времени полузащитника “Аталанты” Алексея Миранчуку в матче с “Ливерпулем” в Лиге Европы.
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