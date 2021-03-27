- Помню, что в Марибор мы летели как победители: были готовы, что игра нам дастся легко. После Евро-2008 нас же действительно стали бояться, мы высоко себя оценивали и думали, что должны находиться как минимум в пятерке лучших сборных Европы: с Германией, Францией, Италией. И матч со Словенией воспринимали как проходной. Но как мы его начали - так и закончили, - передает слова Павлюченко "Чемпионат".
В 2009 году сборные России и Словении встретились между собой в стыковых матчах за право участия в Чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Первая встреча в Москве завершилась в пользу нашей команды со счетом 2:1. В ответной игре в словенском Мариборе хозяева поля, поддерживаемые многотысячными трибунами, сумели забить гол и удержали победный для себя счет, выиграв по сумме двух матчей благодаря голу в гостях.
Павлюченко: в Марибор мы летели как победители, матч со Словенией воспринимали как проходной
Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о настрое национальной команды под руководством Гуса Хиддинка на ответный стыковой матч со Словенией в 2009 году.
Фото: Getty Images
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