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Источник: Черчесов отказался от поста главного тренера сборной Ирака

По информации СМИ, экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов мог возглавить сборную Ирака.
Фото: РФС
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов отклонил предложение возглавить национальную команду Ирака, сообщают СМИ.

По данным источника, федерация футбола Ирака пыталась провести с Черчесовым переговоры, его задачей в случае согласия стал бы вывод национальной сборной этой страны на ЧМ-2022 в Катаре. Сообщается, что 57-летний специалист отказался по причине отсутствия сил и эмоций.

Напомним, что на Чемпионате Европы-2020 сборная России под руководством Черчесова заняла четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. 8 июля стало известно, что РФС расторг контракт с главным тренером национальной команды.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Сборная России Сборная Ирака Черчесов
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