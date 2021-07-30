Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов отклонил предложение возглавить национальную команду Ирака, сообщают СМИ.
По данным источника, федерация футбола Ирака пыталась провести с Черчесовым переговоры, его задачей в случае согласия стал бы вывод национальной сборной этой страны на ЧМ-2022 в Катаре. Сообщается, что 57-летний специалист отказался по причине отсутствия сил и эмоций.
Напомним, что на Чемпионате Европы-2020 сборная России под руководством Черчесова заняла четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. 8 июля стало известно, что РФС расторг контракт с главным тренером национальной команды.
Источник: "Чемпионат"
Источник: Черчесов отказался от поста главного тренера сборной Ирака
По информации СМИ, экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов мог возглавить сборную Ирака.
Фото: РФС
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