- Не хотят играть с нами? И не надо! Это безобразно, ужасно, как себя они введут из-за политики. Ну, раз боятся нас, тогда играть не надо. Россия не должна опускаться и унижаться до уровня Боснии и Герцеговины. Смысл какой? С пониманием к ним сложно относиться, но такова жизнь. Нам надо разумно расценивать ситуацию. Давайте сыграем против Аргентины, против Месси! Либо можно провести игру с колумбийцами или бразильцами, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что ведущие игроки сборной Боснии и Герцеговины нападающий Эдин Джеко и полузащитник Миралем Пьянич, а также один из руководителей ее национальной футбольной ассоциации, высказались против товарищеского матча со сборной России, который может состояться в ноябре в Санкт-Петербурге. Российский футбольный союз пока не подтвердил официально, что соперником команды Валерия Карпина в этой игре будут именно боснийцы. Также сборная России проведет два выездных матча - против сборной Киргизии 24 сентября и со сборной Ирана в ноябре. В мае 2022 года руководство УЕФА объявило об отстранении всех российских клубов и сборных от международных матчей под своей эгидой по политическим причинам, в связи с чем сборная России не смогла принять участие в текущем розыгрыше Лиги наций.
Канчельскис: раз Босния нас боится, не надо опускаться до ее уровня. Давайте сыграем против Аргентины, против Месси!
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал нежелание некоторых футболистов сборной Боснии и Герцеговины играть товарищеский матч с командой Валерия Карпина.
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