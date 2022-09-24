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Мор: Россия должна разорвать сборную Киргизии

Экс-защитник московского "Спартака" Эдуард Мор дал прогноз на товарищеский матч сборных Киргизии и России.
Фото: РФС
- Думаю, что Россия должна разорвать эту сборную, тем более что все соскучились по игре национальной команды. Для многих это первый и, может быть, последний шанс надеть футболку национальной команды. Это очень важно для любого спортсмена. Карпин сказал, что все сыграют по тайму, поэтому силы беречь никто не будет. Один состав будет знать, что у него есть тайм, и второй. Думаю, что Россия выиграет оба тайма, - передает слова Мора "РБ Спорт".

24 сентября сборная России проведет на выезде товарищескую встречу со сборной Киргизии, игра пройдет в Бишкеке и начнется в 17:00 по московскому времени. Этот матч станет первым для подопечных Валерия Карпина с ноября 2021 года, когда в рамках 10 тура квалификационного турнира УЕФА к Чемпионату мира 2022 года в Катаре наша команда уступила на выезде сборной Хорватии (0:1). Встреча с Киргизией станет единственной игрой сборной России во время сентябрьского сбора, в ноябре 2022 года команда Карпина сыграет на выезде с Ираном и дома с еще не утвержденным соперником, которым с высокой вероятностью будет сборная Боснии и Герцеговины.


Сборная России Сборная Киргизии Мор
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