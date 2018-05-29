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"Барселона" заплатит за Клемана Лангле 35 миллионов евро

Защитник "Севильи" Клеман Лангле близок к переходу в "Барселону".

Как утверждает Cope, сине-гранатовые заплатят 35 миллионов евро за 22-летнего француза, прописанные в качестве отступных в контракте игрока. Соглашение игрока с каталонцами будет рассчитано на 5 лет. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни.


В сезоне-2017/18 Лангле сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.
Теги: Лангле Барселона Севилья
Сегодня, 08:51
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