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Фанаты "Севильи" намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против "Барселоны"

Поклонники "Севильи" протестуют против решения Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поменять формат проведения Суперкубка Испании.

"Решение об изменении формата Суперкубка и переноса матча в Марокко было принято поздно, оставлено без разъяснений и было вызвано стремлением помочь одному из клубов для получения им экономической выгоды.

Одна из команд решила, что товарищеская игра в Сан-Франциско (4 августа пройдет матч "Барселона" - "Рома" . - Прим.) важнее, и решение RFEF только помогло ей", - приводится заявление болельщиков "Севильи" на портале Football Espana.

Матч за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Севильей" пройдет 12 августа в Тендере (Марокко). Ранее трофей разыгрывался по итогам двух встреч.


"Спорт-Экспресс"
Теги: Севилья Барселона
Сегодня, 19:17
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№2 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Выставочный матч. Требуйте тоже денег, чтоб напополам. Чего его смотреть?

Пусть марроканцы смотрят, жалко что-ли?
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:05) #
  • 0
  •  (2)

Ну это конечно беспредел. Считаю что кубок должен быть только внутри чемпионата. Деньги деньгами ,но болельщики важней!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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