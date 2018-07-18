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Фанаты "Севильи" намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против "Барселоны"
Поклонники "Севильи" протестуют против решения Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поменять формат проведения Суперкубка Испании.
"Решение об изменении формата Суперкубка и переноса матча в Марокко было принято поздно, оставлено без разъяснений и было вызвано стремлением помочь одному из клубов для получения им экономической выгоды.
Одна из команд решила, что товарищеская игра в Сан-Франциско (4 августа пройдет матч "Барселона" - "Рома" . - Прим.) важнее, и решение RFEF только помогло ей", - приводится заявление болельщиков "Севильи" на портале Football Espana.
Матч за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Севильей" пройдет 12 августа в Тендере (Марокко). Ранее трофей разыгрывался по итогам двух встреч.
"Спорт-Экспресс"
"Решение об изменении формата Суперкубка и переноса матча в Марокко было принято поздно, оставлено без разъяснений и было вызвано стремлением помочь одному из клубов для получения им экономической выгоды.
Одна из команд решила, что товарищеская игра в Сан-Франциско (4 августа пройдет матч "Барселона" - "Рома" . - Прим.) важнее, и решение RFEF только помогло ей", - приводится заявление болельщиков "Севильи" на портале Football Espana.
Матч за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Севильей" пройдет 12 августа в Тендере (Марокко). Ранее трофей разыгрывался по итогам двух встреч.
"Спорт-Экспресс"
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