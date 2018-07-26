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Хавбек "Севильи" Хоакин Корреа может продолжить карьеру в серии А

Полузащитник "Севильи" Хоакин Корреа может вернуться в серию А, сообщает TyC Sports.

23-летнего аргентинца хочет приобрести "Лацио". Римляне предложили "Севилье" 18 миллионов евро за игрока.

Корреа уже выступал в итальянском чемпионате с 2014 по 2016 год за "Сампдорию".
Теги: Лацио Севилья Сампдория
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