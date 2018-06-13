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Роберто Манчини выразил благодарность болельщикам за поддержку

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поблагодарил своих поклонников за поддержку и добрые слова.

"Я не мог ответить всем, - написал Манчини и опубликовал фотографию со следующими словами: Спасибо за многочисленные слова уважения и поддержки, которые вы послали мне на этой неделе".

Напомним, что Манчини стал главным тренером Италии в середине мая, подписав контракт на два года. В первых трех матчах под его руководством итальянцы сыграли с командами Саудовской Аравии (2:1), Франции (1:3) и Голландии (1:1).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчини Сборная Италии
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