Йоахим Лев: поддерживаю систему VAR, когда она используется корректно

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Йоахим Лев: поддерживаю систему VAR, когда она используется корректно
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал предстоящий матч с Южной Кореей, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Мюллер, каково его состояние?
После игры с Мексикой мы с ним говорили, анализировали его действия, он такой игрок, который самокритичен, после двух неудачных матчей он смотрит с позитивом в будущее, Томас остается важным игроком для нас.
А что насчет Озила, который остался в запасе?
После игры со Швецией Месут хорошо работал над тренировках, те игроки, которые не сыграли тогда, остаются кандидатами на попадание в завтрашний стартовый состав. Руди пропустит матч, перелом носа – серьезное повреждение Боатенг тоже пропустит, остальные в составе, они все полны решимости сыграть завтра и победить. Хуммельс может играть, у него нет никаких проблем.
Опыт или результат, что для вас важнее при выборе состава?
Это зависит от физической формы, я также анализирую состояние каждого игркока, его плюсы и минусы, смотрим, какой тип игроков нужен против Кореи, у меня есть свои принципы.
Ваш коллега говорил о однопроцентном шансе Кореи. Согласны?
Я не тот человек, который вырабатывает сценарии игры, я регулярно получаю информацию о действиях других команд, мы хотим победить, мы должны победить, в идеале с разностью в два мяча.
Будете ли персонально играть против Сона?
У Кореи есть не только Сон, они любят атакующую игру, агрессивны в оборонительном плане, Южная Корея всегда старается завладеть мячом в середине поля, чего не было у Швеции, если теряешь мяч, то появляются возможности у атакующих команд, мы должны не допустить этого. Не будем персонально играть против Сона, но нужно настраиваться на него.
Как повлияет казанская жара?
Если будет 30 градусов, как сегодня, то это сыграет свою роль, но мы можем играть в свой футбол при такой температуре. Плюс это проблема для обеих команд.
Какая атмосфера в немецкой команде после победы?
Настроение после Мексики было не очень хорошее, мы прекрасно понимали, что это ужасный старт, создающий давление, после второго матча переполняли эмоции, с одним очком нам было бы сложно, спустя день мы уже понимали, что это всего лишь маленький шаг на этом турнире, мы быстро вернулись в нормальное русло. Такая эйфория должна быть весьма спонтанна и сдержанна. В 2014 году мы победили Португалию со счетом 4:0, у нас было такое восхищение, а потом 2:2 с Ганой, не нужно переоценивать такие победы.
Каково ваше отношение к системе VAR?
Я поддерживаю эту систему, эти повторы используются грамотно, первая линия обороны на стороне судьи, эксперты здесь очень хорошо работают, обучены, если система используется корректно, то я за нее.
- Мюллер, каково его состояние?
После игры с Мексикой мы с ним говорили, анализировали его действия, он такой игрок, который самокритичен, после двух неудачных матчей он смотрит с позитивом в будущее, Томас остается важным игроком для нас.
А что насчет Озила, который остался в запасе?
После игры со Швецией Месут хорошо работал над тренировках, те игроки, которые не сыграли тогда, остаются кандидатами на попадание в завтрашний стартовый состав. Руди пропустит матч, перелом носа – серьезное повреждение Боатенг тоже пропустит, остальные в составе, они все полны решимости сыграть завтра и победить. Хуммельс может играть, у него нет никаких проблем.
Опыт или результат, что для вас важнее при выборе состава?
Это зависит от физической формы, я также анализирую состояние каждого игркока, его плюсы и минусы, смотрим, какой тип игроков нужен против Кореи, у меня есть свои принципы.
Ваш коллега говорил о однопроцентном шансе Кореи. Согласны?
Я не тот человек, который вырабатывает сценарии игры, я регулярно получаю информацию о действиях других команд, мы хотим победить, мы должны победить, в идеале с разностью в два мяча.
Будете ли персонально играть против Сона?
У Кореи есть не только Сон, они любят атакующую игру, агрессивны в оборонительном плане, Южная Корея всегда старается завладеть мячом в середине поля, чего не было у Швеции, если теряешь мяч, то появляются возможности у атакующих команд, мы должны не допустить этого. Не будем персонально играть против Сона, но нужно настраиваться на него.
Как повлияет казанская жара?
Если будет 30 градусов, как сегодня, то это сыграет свою роль, но мы можем играть в свой футбол при такой температуре. Плюс это проблема для обеих команд.
Какая атмосфера в немецкой команде после победы?
Настроение после Мексики было не очень хорошее, мы прекрасно понимали, что это ужасный старт, создающий давление, после второго матча переполняли эмоции, с одним очком нам было бы сложно, спустя день мы уже понимали, что это всего лишь маленький шаг на этом турнире, мы быстро вернулись в нормальное русло. Такая эйфория должна быть весьма спонтанна и сдержанна. В 2014 году мы победили Португалию со счетом 4:0, у нас было такое восхищение, а потом 2:2 с Ганой, не нужно переоценивать такие победы.
Каково ваше отношение к системе VAR?
Я поддерживаю эту систему, эти повторы используются грамотно, первая линия обороны на стороне судьи, эксперты здесь очень хорошо работают, обучены, если система используется корректно, то я за нее.
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