Йоахим Лев: поддерживаю систему VAR, когда она используется корректно

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал предстоящий матч с Южной Кореей, передает корреспондентПосле игры с Мексикой мы с ним говорили, анализировали его действия, он такой игрок, который самокритичен, после двух неудачных матчей он смотрит с позитивом в будущее, Томас остается важным игроком для нас.После игры со Швецией Месут хорошо работал над тренировках, те игроки, которые не сыграли тогда, остаются кандидатами на попадание в завтрашний стартовый состав. Руди пропустит матч, перелом носа – серьезное повреждение Боатенг тоже пропустит, остальные в составе, они все полны решимости сыграть завтра и победить. Хуммельс может играть, у него нет никаких проблем.Это зависит от физической формы, я также анализирую состояние каждого игркока, его плюсы и минусы, смотрим, какой тип игроков нужен против Кореи, у меня есть свои принципы.Я не тот человек, который вырабатывает сценарии игры, я регулярно получаю информацию о действиях других команд, мы хотим победить, мы должны победить, в идеале с разностью в два мяча.У Кореи есть не только Сон, они любят атакующую игру, агрессивны в оборонительном плане, Южная Корея всегда старается завладеть мячом в середине поля, чего не было у Швеции, если теряешь мяч, то появляются возможности у атакующих команд, мы должны не допустить этого. Не будем персонально играть против Сона, но нужно настраиваться на него.Если будет 30 градусов, как сегодня, то это сыграет свою роль, но мы можем играть в свой футбол при такой температуре. Плюс это проблема для обеих команд.Настроение после Мексики было не очень хорошее, мы прекрасно понимали, что это ужасный старт, создающий давление, после второго матча переполняли эмоции, с одним очком нам было бы сложно, спустя день мы уже понимали, что это всего лишь маленький шаг на этом турнире, мы быстро вернулись в нормальное русло. Такая эйфория должна быть весьма спонтанна и сдержанна. В 2014 году мы победили Португалию со счетом 4:0, у нас было такое восхищение, а потом 2:2 с Ганой, не нужно переоценивать такие победы.Я поддерживаю эту систему, эти повторы используются грамотно, первая линия обороны на стороне судьи, эксперты здесь очень хорошо работают, обучены, если система используется корректно, то я за нее.