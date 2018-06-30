Йоахим Лев: поддерживаю систему VAR, когда она используется корректно

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Йоахим Лев: поддерживаю систему VAR, когда она используется корректно

Йоахим Лев: поддерживаю систему VAR, когда она используется корректноГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал предстоящий матч с Южной Кореей, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Мюллер, каково его состояние?

После игры с Мексикой мы с ним говорили, анализировали его действия, он такой игрок, который самокритичен, после двух неудачных матчей он смотрит с позитивом в будущее, Томас остается важным игроком для нас.

А что насчет Озила, который остался в запасе?

После игры со Швецией Месут хорошо работал над тренировках, те игроки, которые не сыграли тогда, остаются кандидатами на попадание в завтрашний стартовый состав. Руди пропустит матч, перелом носа – серьезное повреждение Боатенг тоже пропустит, остальные в составе, они все полны решимости сыграть завтра и победить. Хуммельс может играть, у него нет никаких проблем.

Опыт или результат, что для вас важнее при выборе состава?

Это зависит от физической формы, я также анализирую состояние каждого игркока, его плюсы и минусы, смотрим, какой тип игроков нужен против Кореи, у меня есть свои принципы.

Ваш коллега говорил о однопроцентном шансе Кореи. Согласны?

Я не тот человек, который вырабатывает сценарии игры, я регулярно получаю информацию о действиях других команд, мы хотим победить, мы должны победить, в идеале с разностью в два мяча.

Будете ли персонально играть против Сона?

У Кореи есть не только Сон, они любят атакующую игру, агрессивны в оборонительном плане, Южная Корея всегда старается завладеть мячом в середине поля, чего не было у Швеции, если теряешь мяч, то появляются возможности у атакующих команд, мы должны не допустить этого. Не будем персонально играть против Сона, но нужно настраиваться на него.

Как повлияет казанская жара?
Если будет 30 градусов, как сегодня, то это сыграет свою роль, но мы можем играть в свой футбол при такой температуре. Плюс это проблема для обеих команд.

Какая атмосфера в немецкой команде после победы?

Настроение после Мексики было не очень хорошее, мы прекрасно понимали, что это ужасный старт, создающий давление, после второго матча переполняли эмоции, с одним очком нам было бы сложно, спустя день мы уже понимали, что это всего лишь маленький шаг на этом турнире, мы быстро вернулись в нормальное русло. Такая эйфория должна быть весьма спонтанна и сдержанна. В 2014 году мы победили Португалию со счетом 4:0, у нас было такое восхищение, а потом 2:2 с Ганой, не нужно переоценивать такие победы.

Каково ваше отношение к системе VAR?

Я поддерживаю эту систему, эти повторы используются грамотно, первая линия обороны на стороне судьи, эксперты здесь очень хорошо работают, обучены, если система используется корректно, то я за нее.
Теги: Лев Сборная Германии Сборная Южной Кореи
Сегодня, 19:03
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ага,"корректно" было в матче со шведами.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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