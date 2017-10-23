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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Рубашко: меньше болельщиков "Зенита-2" на матче с "Динамо-СПб" не станет
Генеральный директор петербургского "Динамо" Дмитрий Рубашко отметил, что из-за того, что матчи "Зенит" ? "Локомотив" и "Динамо-СПб" ? "Зенит"-2 совпали по времени меньше болельщиков сине-бело-голубых на питерском дерби не станет.
"Кому симпатичен "Зенит"-2, тот придет поболеть за свою команду. Болельщики "Динамо" придут поддерживать свою. Не думаю, что те, кто болеет за "Зенит", обязательно ходит на матчи второй команды. Многие из тех, кто постоянно ходит болеть на Крестовский, даже не интересуется результатами "Зенита"-2 и не все знают, что есть такая команда. На матчах команды Анатолия Давыдова тоже трибуны не полные, так же как и на "Динамо". Так что, не думаю, что люди будут метаться между Крестовским и малой ареной "Петровского". Из-за того, что матчи совпали по времени, не думаю, что на петербургском дерби в ФНЛ будет меньше болельщиков", ? сказал Рубашко "Спорту День за Днем".
"Кому симпатичен "Зенит"-2, тот придет поболеть за свою команду. Болельщики "Динамо" придут поддерживать свою. Не думаю, что те, кто болеет за "Зенит", обязательно ходит на матчи второй команды. Многие из тех, кто постоянно ходит болеть на Крестовский, даже не интересуется результатами "Зенита"-2 и не все знают, что есть такая команда. На матчах команды Анатолия Давыдова тоже трибуны не полные, так же как и на "Динамо". Так что, не думаю, что люди будут метаться между Крестовским и малой ареной "Петровского". Из-за того, что матчи совпали по времени, не думаю, что на петербургском дерби в ФНЛ будет меньше болельщиков", ? сказал Рубашко "Спорту День за Днем".
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