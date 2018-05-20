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Гендиректор "Арарата": клуб будет называться либо "Арарат-Москва", либо "Арарат-Армения"

Генеральный директор "Арарата" Погос Галстян рассказал о планах московского клуба, который после победы в зоне "Центр" ПФЛ не будет играть в ФНЛ и переедет в Армению.

– Будем развивать проект в Ереване на базе "Аван Академии".

– Как будет называться ваш клуб в Армении?

– Либо "Арарат-Москва", либо "Арарат-Армения" – это решится чуть позже.

Мы бы и хотели взять некоторых игроков с собой, но они желают продолжить карьеру в России. Думаю, у них не будет проблем с трудоустройством.

"Матч ТВ"
Теги: Арарат
Сегодня, 11:43
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