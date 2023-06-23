По информации источника, опорный хавбек Оливер Абильдгор не вернется в состав казанского "Рубина", контракт с которым действует до июня 2024 года.
Датчанин перебрался в Россию из "Ольборга" зимой 2020 года. С сентября прошлого года 27-летний футболист, согласно разрешению ФИФА, приостановил соглашение с "Рубином" и выступал за шотландский "Селтик" и итальянскую "Верону". В активе полузащитника 62 матча за казанский коллектив, в которых он забил один гол и отдал 5 результативных ассистов.
Источник: "Бизнес Online"
"Бизнес Online": полузащитник Абильдгор не вернется в "Рубин"
Хавбек Оливер Абильдгор не вернется в казанский "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"