РФС удовлетворил заявление "Енисея" о внесении в заявку защитника Ужгина

Комитет по статусу игроков российского футбольного союза удовлетворил заявление "Енисея" о внесении в заявку клуба защитника Матвея Ужгина.

Фото: ФК "Чайка"

Как сообщается на сайте РФС, комитет по статусу игроков удовлетворил заявление "Енисея" о внесении в заявку защитника Матвея Ужгина вне регистрационного периода.



22-летний правый защитник является воспитанником красноярского клуба. Футболист с лета 2020 года выступал за "Чайку", в составе которой провел 82 матча и отличился двумя забитыми голами и тремя голевыми ассистами. За "Енисей" Ужгин принял участие в 10 играх, в которых отдал одну результативную передачу.

