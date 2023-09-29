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РФС удовлетворил заявление "Енисея" о внесении в заявку защитника Ужгина

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Комитет по статусу игроков российского футбольного союза удовлетворил заявление "Енисея" о внесении в заявку клуба защитника Матвея Ужгина.
Фото: ФК "Чайка"
Как сообщается на сайте РФС, комитет по статусу игроков удовлетворил заявление "Енисея" о внесении в заявку защитника Матвея Ужгина вне регистрационного периода.

22-летний правый защитник является воспитанником красноярского клуба. Футболист с лета 2020 года выступал за "Чайку", в составе которой провел 82 матча и отличился двумя забитыми голами и тремя голевыми ассистами. За "Енисей" Ужгин принял участие в 10 играх, в которых отдал одну результативную передачу.


Енисей
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