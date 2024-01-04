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Защитник "Черноморца" Кумбурович: мечтаю играть в составе "Зенита"

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Черногорский защитник "Черноморца" Никола Кумбурович признался, что мечтает играть в футболке "Зенита".
Фото: Getty Images
"Не стану скрывать - в России мечтаю играть в составе "Зенита", это один из моих любимых клубов в Премьер-Лиге", - приводит слова Кумбуровича "РБ Спорт".

24-летний центральный защитник Никола Кумбурович перебрался в "Черноморец" минувшим летов в качестве свободного агента. Стороны заключили контракт до конца июня 2024 года. Черногорец провел за новороссийскую команду 17 матчей и не отметился результативными действиями.

Черноморец Зенит
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