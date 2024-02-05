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Тетрадзе: у "Алании" есть всё, чтобы играть в РПЛ

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Футбольный тренер Омари Тетрадзе высказался на тему возможного выхода "Алании" в Премьер-лигу по итогам сезона.
Фото: официальный сайт "Алании"
"У "Алании" есть всё, чтобы команда играла в РПЛ. Клуб этого заслуживает. Если говорить, насколько реальны шансы выйти из ФНЛ в этом году, то всё будет зависеть только от команды. Никто не может сказать, какие команды решат задачу выхода. Первая лига очень непредсказуема. Всё в руках у клуба, у футболистов", - заявил Тетрадзе.

В текущем сезоне "Алания" занимает 6-е место после 20-ти туров Первой лиги. В активе осетинской команды 32 очка. У лидирующих "Динамо" Махачкала и "Химок" 37 и 36 набранных очков. "Арсенал" Тула, "Акрон" и "Тюмень" набрали по 35 очков.

По итогам прошлого сезона владикавказская "Алания" заняла 3-е место в турнирной таблице и пробилась в стыковые матчи за выход в РПЛ, однако клуб не прошел лицензирование из-за несоответствия стадиона стандартам РПЛ. До мая текущего года во Владикавказе планируют достроить стадион "Спартак", который должен стать домашним для "Алании".

Источник: "Чемпионат"

Алания Тетрадзе
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