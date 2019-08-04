Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане согласовал условия личного контракта с мюнхенской "Баварией", сообщает Sky Deutschland.По информации источника, зарплата хавбека составит €18 млн. Однако теперь мюнхенскому клубу предстоит договориться о трансфере с английской командой. Сумма трансфера может составить €150 млн.Нынешнее соглашение Сане и "Манчестер Сити" рассчитано еще на два года. Немецкий хавбек всего сыграл за английский клуб 133 матча, забил 39 мячей и сделал 45 голевых передач.