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Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане согласовал условия личного контракта с мюнхенской "Баварией", сообщает Sky Deutschland.

По информации источника, зарплата хавбека составит €18 млн. Однако теперь мюнхенскому клубу предстоит договориться о трансфере с английской командой. Сумма трансфера может составить €150 млн.

Нынешнее соглашение Сане и "Манчестер Сити" рассчитано еще на два года. Немецкий хавбек всего сыграл за английский клуб 133 матча, забил 39 мячей и сделал 45 голевых передач.

"Газета.ру"

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Теги: Сане Манчестер Сити Бавария АПЛ Бундеслига
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