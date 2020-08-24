Переговоры по трансферу Хавертца из "Байера" в "Челси" находятся в финальной стадии

Полузащитник "Байера" Кай Хавертц близок к продолжению карьеры в АПЛ.

Фото: ФК "Байер"

По информации источника, немецкий клуб согласовал с "Челси" сумму трансфера 21-летнего футболиста. Клуб Романа Абрамовича заплатит за Хавертца 80 миллионов евро, еще 20 миллионов леверкузенцы могут получить в виде бонусов. Немецкий футболист подпишет с "Челси" контракт сроком на 5 лет. До объявления сделки осталось уладить некоторые детали, сообщает журналист Фабрицио Романо.



Напомним, что Хавертц выступает за "Байер" с 2016 года. В минувшем сезоне чемпионата Германии полузащитник провёл 30 матчей и забил 12 голов.