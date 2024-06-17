"Сербы могли бы посмелее начать матч, не так низко опускаться. А Англия скучная, и это при такой россыпи звезд. Она такой была и на предыдущем чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Это команда Саутгейта, к сожалению. Они так играют", - сказал Писарев.
Как отметил российский специалист, несмотря на статус одного из фаворитов Евро, сборная Англия при такой игре может вылететь в плей-офф, когда столкнется с мастеровитой командой. Подопечные Гарета Саутгейта провели свою первую игру на Евро-2024 против национальной команды Сербии. Матч завершился победой англичан со счетом 1:0, единственный гол в игре на 13-й минуте забил Джуд Беллингем, который головой замкнул передачу Букайо Саки.
В следующей игре группового этапа сборная "Трех львов" сыграет с национальной командой Дании. На данный момент Англия занимает первое место в группе С.
Источник: "РБ Спорт"
Писарев: при такой россыпи звезд сборная Англия скучная
Ассистент главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев поделился оценкой первой игры сборной Англии на чемпионате Европы-2024.
Фото: Getty Images