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Писарев: при такой россыпи звезд сборная Англия скучная

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Ассистент главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев поделился оценкой первой игры сборной Англии на чемпионате Европы-2024.
Фото: Getty Images
"Сербы могли бы посмелее начать матч, не так низко опускаться. А Англия скучная, и это при такой россыпи звезд. Она такой была и на предыдущем чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Это команда Саутгейта, к сожалению. Они так играют", - сказал Писарев.

Как отметил российский специалист, несмотря на статус одного из фаворитов Евро, сборная Англия при такой игре может вылететь в плей-офф, когда столкнется с мастеровитой командой. Подопечные Гарета Саутгейта провели свою первую игру на Евро-2024 против национальной команды Сербии. Матч завершился победой англичан со счетом 1:0, единственный гол в игре на 13-й минуте забил Джуд Беллингем, который головой замкнул передачу Букайо Саки.

В следующей игре группового этапа сборная "Трех львов" сыграет с национальной командой Дании. На данный момент Англия занимает первое место в группе С.

Источник: "РБ Спорт"

Сборная Англии Николай Писарев Чемпионат Европы Евро-2024
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