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Депутат Свищев: Евро никак не портит людей, не европеизирует их. Если нам продают этот сигнал - нужно смотреть

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Депутат госдумы России Дмитрий Свищев высказался о показе матчей Чемпионата Европы-2024 в России.
Фото: РИА Новости
"Евро - это один из самых значимых спортивных турниров в мире. Если нам продают этот сигнал, есть возможность следить за матчами - нужно это делать. У нас миллионы поклонников футбола, в том числе европейского. Не надо стесняться этого. Да, наш футбол не в самом лучшем положении сейчас, но смотреть Евро - это нормально. Это точно никак не портит людей, не европеизирует их", - заявил Свищев.

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии. Первый матч был сыгран 14-го июня. Финал состоится 14-го июля. В России турнир транслируется на двух каналах - "Матч ТВ" и Okko. Сборная России была отстранена от участия в квалификации к главному турниру континента среди сборных и, соответственно, не принимает участия в финальной стадии Евро.

Матчи плей-офф турнира начнутся 29-го июня. В 1/8 финала Евро-2024 пробилась лишь одна сборная из стран постсоветского пространства - Грузия. Подопечные Вилли Саньоля встретятся со сборной Испании 30-го июня.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Свищев Чемпионат Европы Евро-2024
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