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Сёмин: сборная Англии играет не совсем зрелищно из-за непростого сезона в АПЛ

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Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин дал свое объяснение незрелищной игре сборной Англии на чемпионате Европы-2024.
Фото: Getty Images
"Сборная Англии играет не на своём максимуме, не совсем зрелищно. Я думаю, есть основания на то, почему они не играют на Евро на своём реальном уровне. Главная причина - у них прошёл непростой сезон в АПЛ, после которого игроки физически не совсем восстановились", - сказал Сёмин.

Национальная команда Англии заняла первое место в группе С, забив при этом всего два мяча. В первой игре англичане одержали минимальную победу над сборной Сербии (1:0), две ничьи случились с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Подопечные Гарета Саутгейта набрали четыре очка и с первого места вышли в плей-офф Евро.

В 1/8 финала английская сборная сыграет с командой Словакии, матч пройдет 30 июня. В случае победы в следующем раунде плей-офф англичане встретятся с победителем пары Италия - Швейцария.

Источник: "Советский спорт"

Чемпионат Европы Евро-2024 Сборная Англии Юрий Семин
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