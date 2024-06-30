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Салихова - о Якине: в "Спартаке" всегда бывшие лучше нынешних

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Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала победу сборной Швейцарии над Италией в 1/8 финала Евро-2024 (2:0).
Фото: Getty Images
"В "Спартаке" всегда бывшие лучше нынешних. Аксиома", - приводит слова Салиховой "СЭ".

Мурат Якин, возглавлявший московский "Спартак" с 2014 по 2015 год, был назначен главным тренером сборной Швейцарии в августе 2021 года. На текущем чемпионате Европы его команда заняла второе место в группе А и вслед за Германией вышла в плей-офф турнира. Вчера, 29 июня, швейцарцы одолели в 1/8 финала Евро-2024 сборную Италии (2:0) и пробились в четвертьфинал.

Зарема Салихова Мурат Якин Сборная Швейцарии Чемпионат Европы
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