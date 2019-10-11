Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро

Историческое событие произошло 11 октября Андорре.Национальная сборная страны одержала свою первую победу в истории в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы. До матча с Молдовой, в которой сборная Андорры победила со счетом 1:0 благодаря голу Марка Валеса, эта команда проиграла во всех своих предыдущих 56 матчах квалификации чемпионатов Европы.Сборная Андрорры дебютировала в отборочных турнирах чемпионатов Европы 5 сентября 1998 года. И вот спустя 21 год команда одержала свою первую победу в квалификации Евро.