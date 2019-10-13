"Для меня это непередаваемые чувства — сыграть за свою Родину, за свою страну. Еще мальчишкой я об этом мечтал, и вот наконец-то удалось это реализовать. Эмоции великолепные", — цитируют Караваева "Известия".
Караваев начал матч отборочного цикла Евро-2020 против Кипра (5:0) на скамейке запасных, но на 38-й минуте поменял получившего травму Сергея Петрова.
Караваев — о дебюте в сборной России: непередаваемые чувства — сыграть за свою Родину
Защитник "Зенита" и сборной России Вячеслав Караваев поделился эмоциями от дебюта за национальную команду.
Фото: официальный сайт РФС
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