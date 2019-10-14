Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в беседе с Sport24 прокомментировал выход сборной России на чемпионат Европы 2020 года.
"Станислав Черчесов смог собрать и настроить команду. Это его личная заслуга. И результат на ЧМ 2018 и в отборочных матчах ЧЕ 2020 это подтверждают. Сборная показывает красивый и результативный футбол.
Поздравляем сборную России по футболу с досрочным выходом в групповой этап на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова одержала яркую победу над Кипром и в который раз порадовала надежной игрой в обороне. С первых минут матча было видно, что наши ребята настроены на битву, они активно прессинговали защитников сборной Кипра и быстро открыли счет. В этой игре хороши были Головин, Дзюба и Черышев.
Отмечу также, что нашей команде вновь удавался быстрый переход из обороны в атаку. Отдельной благодарности достойны наши болельщики. Для выездного матча их число было внушительным. Мощный десант поддержки занял всю гостевую трибуну, и слышно было только их. Это был один из самых успешных отборочных турниров в новейшей истории сборной.
Впереди нас ждут игры с Бельгией и Сан-Марино. Результаты этих матчей имеют стратегическое значение с точки зрения рейтинга ФИФА, который будет учитываться для "посева" сборных перед жеребьевкой отборочного турнира ЧМ 2022. Давайте пожелаем нашим ребятам дальнейших успехов и побед", — сказал Дегтярев.
Дегтярев: один из самых успешных отборочных турниров в новейшей истории сборной России
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