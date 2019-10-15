Сборная Турции вновь показала воинское приветствие

Ne kadar gizlerseniz gizleyin;— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) October 14, 2019
Biz bu selam? t?m d?nyaya g?sterece?iz! ??
Tebrikler ?ocuklar... ??? #FRATUR pic.twitter.com/KTEBlOLvoG
Этим жестом игроки поддержали военную операцию армии Турции на территории Сирии, которую удерживают курды. Жест также повторили болельщики сборной Турции на фан-секторе. Этот жест уже демонстрировался в матче квалификации Евро-2020 с Албанией. УЕФА критически относится к подобным действиям, поскольку политические жесты находятся под запретом.