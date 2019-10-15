Сборная Турции вновь показала воинское приветствие

Игроки сборной Турции в отборочном матче Евро-2020 с Францией (1:1) показали воинское приветствие. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс".

Этим жестом игроки поддержали военную операцию армии Турции на территории Сирии, которую удерживают курды. Жест также повторили болельщики сборной Турции на фан-секторе. Этот жест уже демонстрировался в матче квалификации Евро-2020 с Албанией. УЕФА критически относится к подобным действиям, поскольку политические жесты находятся под запретом.