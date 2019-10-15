Сборная Испании впервые в своей истории вышла на Евро 7-й раз подряд

Сборная Испании во вторник обеспечила себе путевку на Евро-2020, и это будет уже седьмое европейское первенство подряд, в котором "Красная фурия" примет участие, что является рекордом для национальной команды.Ранее сборная Испании играла на чемпионатах Европы 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.В последнем поединке испанцы сыграли вничью со Швецией, но и этого оказалось достаточно для досрочного выхода в финальную часть турнира. В составе шведской команды гол забил нападающий "Краснодара" Маркус Берг.