Манчини: я бы предпочел дважды выиграть чемпионат мира

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги отборочного матча Евро-2020 с Лихтенштейном (5:0) и прокомментировал тот факт, что команда повторила рекорд 80-летней давности. Итальянцы во главе с Манчини выиграли 9 матчей подряд — столько же, сколько под руководством Витторио Поццо в 1938-1939-х годах."Поскольку мы сделали ряд изменений в составе, естественно, что нам не хватало согласованности в действиях. Были позитивные эпизоды, были моменты, которые надо улучшать, но суть в том, что эти игроки по большому счету не работали вместе до этого.Приятно повторить рекорд Поццо по количеству побед подряд, но я бы предпочел повторить его другой рекорд — дважды выиграть чемпионат мира!" — сказал Манчини в эфире Rai Sport.Поццо — первый тренер, приводивший сборную к двум победам на чемпионатах мира (1934 и 1938).