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Акинфеев может согласиться вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов желает вернуть в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: "Спорт-Экспресс"
По информации "БИЗНЕС Online", Акинфеев в самом деле может снова оказаться в сборной России. Как утверждает источник, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы. Как сообщили люди из окружения футболиста, Игорь пока отказывается. Однако, по их ощущениям, он может поменять свое мнение.

Акинфеев ушел из сборной России 1 октября 2018 года. В национальной команде он выступал на протяжении почти 15 лет и практически все это время безоговорочно был вратарем номером один. Акинфеев впервые вышел на поле в составе основной сборной России по футболу в 2004 году. За это время он провел в ее составе 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей. В 2008 году он играл в воротах во время чемпионата Европы. Тогда российская сборная добралась до полуфинала и завоевала бронзовые медали.

На прошедшем в 2018 году чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала, и Акинфеев внес в этом достижение весомый вклад. Он вышел на поле в стартовом составе во всех матчах, а в 1/8 финала против Испании в серии послематчевых пенальти отразил два удара, благодаря чему сборная России прошла в следующую стадию. По итогам чемпионата он был награжден орденом Почета.

Проведя свой первый матч за основную сборную России 28 апреля 2004 года, в возрасте 18 лет и 20 дней, Игорь стал самым молодым дебютантом в сборной России за всю её историю.


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Теги: Черчесов Акинфеев Сборная России Чемпионат Европы
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