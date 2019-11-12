Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отреагировал на вручение футболистам сборной России Званий Мастеров спорта после чемпионата мира 2018 года.
"Считаю, футболисты полностью заслужили это звание потрясающей игрой на ЧМ-2018 и выходом в четвертьфинал. Они заставили всю страну мечтать, болеть. Я в тот момент был на Уимблдоне, и мы с командой смотрели матч с Испанией.
Я сам недавно получил ЗМС. Не мне судить, заслуженно или нет. Вот у нас в теннисе как установить четкий критерий, если нет чемпионата мира? Мне дали заслуженного за выход в финал US Open, хотя я не уверен, что именно за это. В моем понимании ЗМС дается за крутые заслуги", — цитирует Медведева Eurosport.ru.
Сборная России на чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где проиграла будущему финалисту Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
Теннисист Медведев: считаю, футболисты сборной России полностью заслужили ЗМС
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