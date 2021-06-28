— Как я понимаю, карьера Черчесова в сборной закончилась, нужно снова звать иностранца. Некоторые высказывания Стаса про своих футболистов несовместимы с постом главного тренера. Это же твои игроки: защищай их, бери на себя ответственность! Я к Черчесову хорошо относился, когда мы вместе выступали за сборную, но как можно так опускать своих ребят? — цитирует Саленко Metro.
51-летний Саленко провел восемь матчей за национальную команду, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи.
57-летний Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. За это время команда провела 57 матчей, из которых проиграла 21 матч, 11 сыграла вничью и 25 выиграла.
Сборная России по футболу не смогла преодолеть стадию группового этапа на Евро-2020. Это третий вылет команды с этой стадии на подобном турнире подряд.
Саленко: я к Черчесову хорошо относился, когда мы вместе выступали за сборную, но как можно так опускать своих ребят?
Экс-нападающий сборной России Олег Саленко высказался о наставнике команды Станиславе Черчесове.
Фото: Getty Images
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