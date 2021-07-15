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Карасев рассказал, как готовились к матчам судьи Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев поделился информацией о том, как проходит подготовка судейской бригады к матчам чемпионата Европы.
Фото: AFP
- Как мы изучали команды, которые будем судить на Евро? Для этого в судейском штабе УЕФА работают два аналитика-методиста – они разбирают тактику поведения команд. Как только арбитр получил назначение на матч, ему на почту приходит письмо с подробным анализом основного состава: кто и сколько фолит, кто чаще играет грязно. Например: "Инсинье может упасть в штрафной, а эти игроки чаще других бегают к судьям на разборки". Письмо – для ознакомления. Потом вместе с бригадой и аналитиком мы 30-40 минут досконально просматриваем описанные моменты на видео. Есть ли такое в РПЛ? К сожалению, пока нет, - передает слова Карасева "Чемпионат".

Сергей Карасев стал единственным российским арбитром, работавшим в качестве главного рефери на Чемпионате Европы-2020. Бригада Карасева в составе его самого и линейных судей Игоря Демешко и Максима Гаврилина работала на трех матчах турнира: Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2) на групповом этапе, а также Нидерланды - Чехия (0:2) на стадии 1/8 финала. Кроме того, сам Карасев в качестве резервного арбитра принял участие еще в трех матчах Евро-2020: Австрия - Македония (3:1) на групповом этапе, Чехия - Дания (1:2) в 1/4 финала и Италия - Испания (1:1, пен. 4:2) в 1/2 финала. За время турнира Карасев предъявил футболистам 10 предупреждений и показал 1 красную карточку.

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