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Bild: "Боруссия" Дортмунд больше не будет продавать игроков "Баварии"

Дортмундская "Боруссия" в ближайшие годы планирует составить серьезную конкуренцию "Баварии" в бундеслиге.

Bild сообщает, что руководители "Боруссии" решили больше не продавать футболистов в мюнхенский клуб.

Исходя из этого, дортмундцы предпочли продать вингера Кристиана Пулишича в "Челси", хотя на него претендовали и баварцы.
Теги: Боруссия Д Бавария
Вчера, 22:09
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 22:53)
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Это все пустое. Мюнхен больше забирал из Дортмунда игроков с заверш. контрактом, чем покупал.
Подождут, если им будет нужно.


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Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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