В матче 5-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Кельн" - 4:0.
Чемпионат Германии
5 тур
Голы: Левандовски, 3, 48, Коутиньо, 62 (пен.)
Бавария: Нойер, Зюле, Павар, Эрнандес, Боатенг (Мартинес, 59), Киммих, Толиссо, Перишич, Гнабри, Коутиньо, Левандовски
Кёльн: Хорн, Борнау, Кцихос, Эхизибуэ, Хектор, Скири, Шиндлер, Дрекслер, Кайнц (Мере, 65), Хёгер, Кордоба
Предупреждения: Боатенг, 31, Эрнандес, 67
Удаления: Эхизибуэ, 59
"Бавария" забила четыре безответных мяча "Кёльну"
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