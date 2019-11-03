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Аллегри претендует на пост главного тренера "Баварии"

Стал известен главный кандидат на пост главного тренера «Баварии», которая вчера уволила Нико Ковача. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport, руководство немецкого гранда рассматривает Массимилиано Аллегри.

Накануне «Бавария» объявила об увольнении Нико Ковача с поста наставника клуба. 48-летний Ковач возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка.

«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Предыдущим клубом Аллегри был «Ювентус». В «старой синьоре» он проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.

Чемпионат


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Теги: Аллегри Ковач Бавария
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