Зарплата Нюбеля в "Баварии" составит 5,5 млн евро, "Шальке" предлагал 7 млн

Стало известно, сколько вратарь Александр Нюбель будет зарабатывать в "Баварии".Оклад 23-летнего голкипера составит 5,5 миллионов евро в год, при этом "Шальке" предлагал игроку новый контракт с зарплатой 7 миллионов евро, сообщает Sport1.de со ссылкой на Sid.de.Нюбель перейдет в "Баварию" ближайшим летом на правах свободного агента. Контракт вратаря с мюнхенским клубом рассчитан на 5 сезонов.