Источник: игроки "Баварии" возобновят тренировки на базе 6 апреля

Стало известно, что "Бавария" возобновит тренировки игроков на базе.

Фото: ФК "Бавария"

Об этом сообщает Kicker.



По сведениям источника, завтра, 6 апреля, игроки мюнхенского клуба возобновят тренировки в группах по 5-6 человек.



После тренировок им выдадут еду, которую они заберут домой. Также им не разрешат принять душ на базе.



Чемпионат Германии, как и все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.