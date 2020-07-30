Алаба хочет зарабатывать в "Баварии" 20 млн евро в год

Защитник "Баварии" Давид Алаба может покинуть мюнхенский клуб.



thesun.co.uk

Как сообщает Bild, 28-летний футболист не может найти с клубом компромисс об условиях нового контракта. Австриец хочет зарабатывать 20 миллионов евро в год. Мюнхенцы не готовые платить такие деньги.



Алаба в минувшем сезоне провел 38 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста. В "Баварии" он находится с 2008 года.