— Отлично со всех сторон: для Азмуна, для "Байера", для меня тоже. Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском и попрактиковать персидский. Не сомневаюсь в том, что Азмун сможет усилить "Байер", — цитирует Лунева ТАСС.
Вчера, 22 января, немецкий "Байер" объявил о договоренности о переходе 27-летнего футболиста в клуб. Азмун станет игроком "Байера" с лета 2022 года после того, как истечёт его соглашение с российской командой.
Андрей Лунев, который ранее также играл за "Зенит", стал игроком "Байера" летом 2021 года. Он тоже перешёл в команду на правах свободного агента.
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Лунев: не сомневаюсь в том, что Азмун сможет усилить "Байер"
Вратарь "Байера" Андрей Лунев прокомментировал предстоящий переход в клуб нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.
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