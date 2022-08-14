Лунев: конечно, я расстроен из-за травмы, но мне не 18 лет

Российский вратарь "Байера" Андрей Лунев рассказал о травме, которую он получил в матче с "Аугсбургом" (1:2).

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Вчера Лунев провел полный матч против "Аугсбурга" в Бундеслиге. "Байер" проиграл в этой игре со счетом 1:2. Отметим, что этот матч был первым для Андрея в этом сезоне.



"Я, конечно, расстроен, но мне не 18 лет, и я понимаю, что профессиональный футбол - это регулярные травмы. Этому подвержены все", - цитирует Лунева



Российский вратарь "Байера" Лунев выбыл на 1,5 месяца из-за травмы. Вчера он провел первый матч в сезоне Ранее стало известно, что Лунев получил повреждение сухожилия правого бедра, когда выбивал мяч. Ориентировочный срок восстановления голкипера составляет шесть недель.Вчера Лунев провел полный матч против "Аугсбурга" в Бундеслиге. "Байер" проиграл в этой игре со счетом 1:2. Отметим, что этот матч был первым для Андрея в этом сезоне."Я, конечно, расстроен, но мне не 18 лет, и я понимаю, что профессиональный футбол - это регулярные травмы. Этому подвержены все", - цитирует Лунева ТАСС