Хави назвал трёх фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов

Бывший футболист "Барселоны", а ныне главный тренер "Аль-Садда" Хави поделился мнением о возможных победителях нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов."Помимо "Барселоны" фаворитами этого сезона мне видятся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Мы уже знаем, что "Ливерпуль" обладает всем, чтобы победить в Лиге чемпионов. Это очень сильная команда. Что касается «Сити», после двух титулов чемпиона Англии, думаю, для Пепа в этом сезоне приоритетом будет победа в Лиге чемпионов. Никогда не знаешь, что произойдёт дальше, но я вижу в этих трёх клубах потенциальных победителей", — приводит слова Хави Mirror.