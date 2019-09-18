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Хави назвал трёх фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов

Бывший футболист "Барселоны", а ныне главный тренер "Аль-Садда" Хави поделился мнением о возможных победителях нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Помимо "Барселоны" фаворитами этого сезона мне видятся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Мы уже знаем, что "Ливерпуль" обладает всем, чтобы победить в Лиге чемпионов. Это очень сильная команда. Что касается «Сити», после двух титулов чемпиона Англии, думаю, для Пепа в этом сезоне приоритетом будет победа в Лиге чемпионов. Никогда не знаешь, что произойдёт дальше, но я вижу в этих трёх клубах потенциальных победителей", — приводит слова Хави Mirror.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Хави
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