Жиру: в ответном матче нам нужно забить минимум 3 гола и не пропустить - это почти нереально

Форвард "Челси" Оливье Жиру поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3).



"Тяжелый матч для нас. Нужно смотреть правде глаза. Я не из тех, кто сдается, но нам будет очень тяжело в ответном матче. Нужно забить три гола и не пропустить. Практически нереально. Но нам почти нечего терять. В эти выходные нам нужно настроиться на Премьер-лигу", - приводит слова Жиру RMC Sport.



Ответная игра состоится в Германии 18 марта.