Затерявшийся Смолов, эффективный Эдер и спаситель Гилерме. Оценки игрокам "Локомотива" в матче с "Зальцбургом"

Рыбус – 3.0. Польский защитник провел средний матч. Не слишком часто бегал в атаку, но был довольно надежен в обороне. На поле он не затерялся, но мог проявить себя и ярче.
Мурило – 3.5. Бразилец провел превосходный матч. Именно он ликвидировал большинство атак соперника. В активе Мурило — 7 перехватов и 7 выносов. Такой активности в командах больше не было ни у кого.
Чорлука – 3.0. Хорват невольно стал соавтором второго гола «Зальцбурга», но вряд ли его там стоит винить. В то же время Чорлука здорово действовал в обороне. Он записал в свой актив четыре отбора, три перехвата и четыре выноса.
Живоглядов – 3.0. Крайний защитник «Локомотива» помог своей команде отыграться. Именно Живоглядов сделал классный навес на Лисаковича, который в итоге трансформировался в точный удар белорусского форварда.
Куликов – 2.5. 22-летний полузащитник дебютировал в Лиге чемпионов в стартовом составе «Локо». В целом, получилось неплохо. У него шесть отборов, два перехвата и три выноса. Но был и серьезный просчет — Куликов не успел накрыть Юнузовича, когда тот забивал второй мяч «Зальцбурга». Полузащитник там должен был находиться ближе к сопернику.
Крыховяк – 3.0. Никак Крыховяк в нынешнем сезоне не наберёт былую форму. Да, матч он не провалил, но от лидера ждёшь большего. В этой встрече Крыховяк не нанёс ни одного удара, хоть и старался участвовать во многих атаках своей команды.
Жемалетдинов – 2.5. Жемалетдинов асситировал Эдеру в эпизоде с первым голом «Локо», но, в то же время, в остальном он мало чем запомнился. Один удар, всего 16 передач, не слишком впечатляет.
Смолов – 2.0. Совершенно в этой встрече затерялся Федор Смолов. После замены россиянин сильно негодовал. Но, как показалось, он был недоволен самим собой. Ноль ударов, всего один обостряющий потенциально голевой пас. Да, с такими успехами Смолов скоро проиграет конкуренцию Зе Луишу.
Миранчук – 2.5. Неудачный матч провел и Миранчук. Нет, Антон не провалил игру, но и не впечатлил. У него был всего один удар по воротам (в самом начале), да несколько обостряющих передач.
Эдер – 3.5. Зато отлично проявил себя Эдер. Португалец не только забил, но ещё и постоянно цеплялся за мяч, здорово шёл в борьбу и всячески показывал, что его не стоит списывать со счетов.
Зе Луиш – 2.5. Замены помогли «Локомотиву» переломить ход встречи. Зе Луиш хоть и был не так ярок, но зато отлично цеплялся за мяч. Также в его активе – очень опасная передача на Лисаковича, но в том эпизоде белорус не смог укротить мяч.
Лисакович – 3.5. Виталий Лисакович вышел и забил, использовал шанс, пусть там и помог голкипер, который сыграл неудачно. Конечно, на титул игрока матча это не подходит, но свою работу белорус выполнил отлично.
Камано – 3.0. Очень яркие полчаса провёл на поле Камано. Вингер «Локомотива» не только положил начало голевой атаке команды (пусть там и был фол), но и здорово действовал в обострении, финтил, бежал, заставляя «РБ» больше думать об обороне.
Дмитрий Рыбчинский – б/о.