Затерявшийся Смолов, эффективный Эдер и спаситель Гилерме. Оценки игрокам "Локомотива" в матче с "Зальцбургом"

«Локомотив» выстоял в Зальцбурге и стартовал с ничьей в Лиге чемпионов. Rusfootball оценивает индивидуальные действия игроков московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Гилерме – 3.5. Голкипер «Локомотива» провёл качественный матч, а в ряде эпизодов выручил свою команду. В частности, российский бразилец не позволил «РБ» вырвать победу в концовке, сделав сейв при выходе один на один. В то же время Гилерме не выручил в моменте с первым голом «РБ». Как показалось, там шансы были.

Рыбус – 3.0. Польский защитник провел средний матч. Не слишком часто бегал в атаку, но был довольно надежен в обороне. На поле он не затерялся, но мог проявить себя и ярче.

Затерявшийся Смолов, эффективный Эдер и спаситель Гилерме. Оценки игрокам "Локомотива" в матче с "Зальцбургом"


Мурило – 3.5. Бразилец провел превосходный матч. Именно он ликвидировал большинство атак соперника. В активе Мурило — 7 перехватов и 7 выносов. Такой активности в командах больше не было ни у кого.

Чорлука – 3.0. Хорват невольно стал соавтором второго гола «Зальцбурга», но вряд ли его там стоит винить. В то же время Чорлука здорово действовал в обороне. Он записал в свой актив четыре отбора, три перехвата и четыре выноса.

Живоглядов – 3.0. Крайний защитник «Локомотива» помог своей команде отыграться. Именно Живоглядов сделал классный навес на Лисаковича, который в итоге трансформировался в точный удар белорусского форварда.

Куликов – 2.5. 22-летний полузащитник дебютировал в Лиге чемпионов в стартовом составе «Локо». В целом, получилось неплохо. У него шесть отборов, два перехвата и три выноса. Но был и серьезный просчет — Куликов не успел накрыть Юнузовича, когда тот забивал второй мяч «Зальцбурга». Полузащитник там должен был находиться ближе к сопернику.

Крыховяк – 3.0. Никак Крыховяк в нынешнем сезоне не наберёт былую форму. Да, матч он не провалил, но от лидера ждёшь большего. В этой встрече Крыховяк не нанёс ни одного удара, хоть и старался участвовать во многих атаках своей команды.



Жемалетдинов – 2.5. Жемалетдинов асситировал Эдеру в эпизоде с первым голом «Локо», но, в то же время, в остальном он мало чем запомнился. Один удар, всего 16 передач, не слишком впечатляет.

Смолов – 2.0. Совершенно в этой встрече затерялся Федор Смолов. После замены россиянин сильно негодовал. Но, как показалось, он был недоволен самим собой. Ноль ударов, всего один обостряющий потенциально голевой пас. Да, с такими успехами Смолов скоро проиграет конкуренцию Зе Луишу.

Миранчук – 2.5. Неудачный матч провел и Миранчук. Нет, Антон не провалил игру, но и не впечатлил. У него был всего один удар по воротам (в самом начале), да несколько обостряющих передач.

Эдер – 3.5. Зато отлично проявил себя Эдер. Португалец не только забил, но ещё и постоянно цеплялся за мяч, здорово шёл в борьбу и всячески показывал, что его не стоит списывать со счетов.

Зе Луиш – 2.5. Замены помогли «Локомотиву» переломить ход встречи. Зе Луиш хоть и был не так ярок, но зато отлично цеплялся за мяч. Также в его активе – очень опасная передача на Лисаковича, но в том эпизоде белорус не смог укротить мяч.

Лисакович – 3.5. Виталий Лисакович вышел и забил, использовал шанс, пусть там и помог голкипер, который сыграл неудачно. Конечно, на титул игрока матча это не подходит, но свою работу белорус выполнил отлично.

Камано – 3.0. Очень яркие полчаса провёл на поле Камано. Вингер «Локомотива» не только положил начало голевой атаке команды (пусть там и был фол), но и здорово действовал в обострении, финтил, бежал, заставляя «РБ» больше думать об обороне.

Дмитрий Рыбчинский – б/о.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Ред Булл Зальцбург
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Затерявшийся Смолов, эффективный Эдер и спаситель Гилерме. Оценки игрокам "Локомотива" в матче с "Зальцбургом"
Николич: не очень доволен результатом, хотели забрать три очка
Мещеряков: будем работать дальше, больше у меня нет комментариев
Джикия и Жиго вернулись в общую группу "Спартака"
"Шахтер" на выезде обыграл "Реал" 18
"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в первом туре Лиги чемпионов 53
"Локомотив" сравнял счет в игре с "Зальцбургом" 1
Алексей Миранчук не попал в основной состав "Аталанты" на матч с "Мидтьюлланном" 1
"Зальцбург" вышел вперед в матче с "Локомотивом"
"Уфа" на выезде разгромила "Чертаново" в Кубке России
"Зальцбург" сравнял счет в матче с "Локомотивом"
"Ахмат" обыграл "Шинник" и вышел в плей-офф Кубка России
У Понсе подозрение на мышечную травму 3
Эдер вывел вперед "Локомотив" в матче с "Зальцбургом"
Соболев выбыл на три недели из-за травмы 11
Баринов обратился к игрокам "Локо" перед стартом в Лиге чемпионов
"Сочи" победил "Оренбург" по пенальти и вышел в плей-офф Кубка России
Гендиректор ЦСКА отреагировал на слухи о проведении матчей РПЛ в Москве без зрителей 1
С 13-го тура РПЛ матчи в Москве будут проходить без зрителей 6
Гончаренко: ЦСКА стал сильнее, чем в прошлом году
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Ред Булл Зальцбург" 5
Матч РПЛ "Спартак" - "Ростов" пройдёт без зрителей 13
"Химки" прошли в плей-офф Кубка России, победив "Нижний Новгород" по пенальти
"Тамбов" победил брянское "Динамо" и вышел в плей-офф Кубка России
Червиченко: футболисты "Спартака" думали, наверное, что приедут и обыграют "Енисей" на одной ноге 6
Тедеско рассказал, почему Мозес не полетел со "Спартаком" на матч с "Енисеем" 10
«Спартак» проиграл в Красноярске: Кокорин не выпросил пенальти, Понсе пришлось менять 10
Тедеско: понравилось, как ребята сыграли с "Енисеем" 3
Форвард "Спартака" Понсе получил травму в кубковом матче с "Енисеем" 5
Тульский "Арсенал" победил по пенальти "Текстильщик" и вышел в плей-офф Кубка России
Все новости
-