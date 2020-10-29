Итальянский журналист: руководство "Зенита" ошиблось, такого состава не хватит для борьбы в Лиге чемпионов

Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал неудачи петербургского "Зенита" в текущем розыгрыше Лиге чемпионов.
Фото: AFP
Итальянский журналист Микаэль Брага, пишущий о российском футболе для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, дал комментарий о причинах поражений "Зенита" в стартовых матчах группового турнира Лиги чемпионов.

- Я думаю, в августе руководство "Зенита" ошиблось, думая, что такого состава хватит для хорошей борьбы в Лиге чемпионов. Сейчас мы видим, что это не так. В нападении - проблемы, в защите очень ограниченный выбор. Дзюба в последних матчах никакой, а Дриусси и Сутормин - не уровень Лиги чемпионов. Вендел, по-моему, хороший игрок, но на данный момент он уступает Витселю, - передает слова Браги "Евро-Футбол.Ру".

Петербургский "Зенит" потерпел поражения в двух стартовых турах Лиги чемпионов, уступив в домашнем матче бельгийскому "Брюгге" 1:2 и "Боруссии" из Дортмунда на выезде 0:2. Сине-бело-голубые набрали 0 очков и занимают последнюю, четвертую строчку в турнирной таблице группы F. На третьем месте находится "Боруссия" - 3 очка, лидируют с 4 очками итальянский "Лацио" и "Брюгге".

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Теги: Зенит
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