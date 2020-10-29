Российские клубы в ходе завершившейся еврокубковой недели заработали только 1 очко: ЦСКА сыграл вничью 0:0 с загребским "Динамо" в Лиге Европы, в то время как "Локомотив", "Зенит" и "Краснодар" свои лигочемпионские матчи проиграли. Таким образом, Россия, находящаяся на 7 строчке в таблице коэффициентов, заработала за эту неделю всего лишь 0.166 балла.
Португальские клубы одержали три победы, что позволило им набрать 6 очков, или 1.2 балла. Таким образом, наше отставание от 6 строчки выросло сразу до 5.7 балла.
Находящаяся на 8 позиции Бельгия за счет ничьей "Брюгге" с "Лацио" (1:1) в ЛЧ и победы "Антверпена" над "Тоттенхэмом" в ЛЕ набрала 3 очка, или 0.6 балла. Отставание бельгийцев от России сократилось до 2.9 балла.
Таблица коэффициентов УЕФА: Португалия уходит в отрыв, Бельгия приближается
По итогам еврокубковой недели в таблице коэффициентов увеличилось отставание России от Португалии и сократился отрыв от Бельгии.
Фото: РПЛ
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